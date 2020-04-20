Kerem Tunçeri ifşa mesajları, Kerem Tunçeri'nin mesaj attığı kadınlar kimler?

Kerem Tunçeri'nin kadınlara attığı ifşa mesajları sosyal medyada geniş yer buldu. Yaptıkları mesajlaşma ifşa ekran görüntülerini paylaşan kadınların kimler olduğu çok merak edildi. Kimlerle mesajlaştığı konusunda yapılan aramalarda aslında 3 farklı isme ulaşıldı. Kimlere mesaj attığı ifşa edilince sosyal medya üzerinden çokça bahsedilen bir konu haline geldi. Mesajlaşmalar, kadınların kim olduğu, hangi ifşa mesajları atıldığı iddia edilen konularla ilgili bilgileri derledik.Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da defalarca estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajlarını paylaştı. Güney'in paylaştığı mesajlarda tarihin ne zaman olduğu görünmüyor.İfşa mesajlarının ardındana yapılan araştırmada Beren Güney isimli kadının modellik yaptığı sosyal medya üzerindeki hesabından anlaşıldı.Kerem Tunçeri'nin bir ifşası daha! Bugün Aslı Enver ile adı aşk dedikodularına karışan Kerem Tunçeri'nin, Beren Güney'e attığı mesajlar ortaya çıkmış ve şok etkisi yaratmıştı. Az önce de modellik yapan Ecem ismindeki bir genç, Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti!Oldukça yüksek sayıda takipçisi olan model Ecem'in sosyal medya üzerinde bir çok takipçisi bulunuyor. Mesajları ifşa etitkten sonra ise hesabındaki takipçi sayısı bir hayli yükseldi.Elif Şen isimli bir kişi, bugün Aslı Enver ile aşk haberleri çıkan Kerem Tunçeri'ye sert sözlerde bulunup konuşmalarını yayınladı. Tunçeri'nin 'aşkımlı' konuşmalar yaptığı Elif Şen, Aslı Enver haberlerinden sonra "son zamanlarda kimler ile aşk yaşayacağını şaşırdın sanırım" dedi.Elif isimli kadının paylaşımları büyük dikkat çekti. 3 farklı ekran görüntüsünü paylaşan Elif Şen'in hesabında da takipçi bakımından büyük hareketlenmeler gözlendi.