Kerem Tunçeri Galatasaray'da

Galatasaray, eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri'yi erkek basketbol takımında genel direktörlük görevine getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kerem Tunçeri Galatasaray'da
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08 Ağustos 2021 19:03
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri getirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın menajerliğini üstlenen Tunçeri'nin yeni sezondan itibaren sarı-kırmızılı ekibin genel direktörlüğünü yapacağı belirtildi.

Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan Kerem Tunçeri, 1996-2000 yıllarında sarı-kırmızılı formayı giydi. Kariyerinde birçok kulüpte oynayan Tunçeri, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etti. Tunçeri, 2015-2016 sezonu sonunda oyunculuk kariyerini noktalamıştı.




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