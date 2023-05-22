Kerem şova devam ediyor

Kerem Aktürkoğlu geçen sezon yakaladığı müthiş formunu bu sezon şampiyonluğa giderken de sürdürmeye devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kerem şova devam ediyor
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22 Mayıs 2023 11:25
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 11:30
Galatasaray'ın 13'üncü sırada bitirdiği geçen sezon 52 maçta 13 gol ve 13 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon zirveye çıkan takımda da şov yapıyor. 36 karşılaşma da 10 gol, 10 asistle çift haneleri bulan 24 yaşındaki yıldız resitaline devam ediyor.

TALİPLERİ ÇOĞALIYOR

Sezon başında Atletico Madrid'le ismi sıkça anılan Kerem'in İspanya'nın yanı sıra Bundesliga'dan da izlendiği gelen bilgiler arasında. 

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