Kerem şova devam ediyor

Galatasaray'ın 13'üncü sırada bitirdiği geçen sezon 52 maçta 13 gol ve 13 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon zirveye çıkan takımda da şov yapıyor. 36 karşılaşma da 10 gol, 10 asistle çift haneleri bulan 24 yaşındaki yıldız resitaline devam ediyor.
TALİPLERİ ÇOĞALIYOR
Sezon başında Atletico Madrid'le ismi sıkça anılan Kerem'in İspanya'nın yanı sıra Bundesliga'dan da izlendiği gelen bilgiler arasında.
TALİPLERİ ÇOĞALIYOR
Sezon başında Atletico Madrid'le ismi sıkça anılan Kerem'in İspanya'nın yanı sıra Bundesliga'dan da izlendiği gelen bilgiler arasında.