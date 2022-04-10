Kerem mesajı verdi: "Derbide varım"

Sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun derbi için sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu ve derbide oynayacağı mesajı olarak yorumlandı

Abone Ol
Kerem mesajı verdi: 'Derbide varım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2022 12:31
Günlerdir derbide oynayıp oynayamayacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan derbi ateşini yaktı.

Sakat olduğu için hafta içi yapılan idmanlara çıkmayan genç futbolcu, Harry Potter videosuyla yaptığı paylaşımda maça hazır olduğunun mesajını verdi. Videoda, derbi için özel bir davetiye alan Kerem, ardından soyunma odasının yolunu tutup formasını giyiniyor. [SPORX DERBİ ÖZEL SAYFASI]

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.