Kerem mesajı verdi: 'Derbide varım'

Günlerdir derbide oynayıp oynayamayacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan derbi ateşini yaktı.
Sakat olduğu için hafta içi yapılan idmanlara çıkmayan genç futbolcu, Harry Potter videosuyla yaptığı paylaşımda maça hazır olduğunun mesajını verdi. Videoda, derbi için özel bir davetiye alan Kerem, ardından soyunma odasının yolunu tutup formasını giyiniyor. [SPORX DERBİ ÖZEL SAYFASI]
Sakat olduğu için hafta içi yapılan idmanlara çıkmayan genç futbolcu, Harry Potter videosuyla yaptığı paylaşımda maça hazır olduğunun mesajını verdi. Videoda, derbi için özel bir davetiye alan Kerem, ardından soyunma odasının yolunu tutup formasını giyiniyor. [SPORX DERBİ ÖZEL SAYFASI]
🪄⚡️ pic.twitter.com/9LDiFP1afn
— Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) April 9, 2022