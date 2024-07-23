Kerem Kazaz, Letonya Rallisi'nde ikinci oldu

18 yaşındaki Kerem Kazaz ve ekip arkadaşı Corentin Silvestre, Letonya Rallisi'nde WRC3 kategorisinde ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kerem Kazaz, Letonya Rallisi'nde ikinci oldu
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23 Temmuz 2024 17:05
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 17:57
Ralli pilotu Kerem Kazaz, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) kapsamında düzenlenen Letonya Rallisi'ni ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, WRC3 kategorisinden yarışan 18 yaşındaki Kerem'in ekip arkadaşı Corentin Silvestre'yle 4 gün süren yarışta 300 kilometrelik parkuru ikinci olarak bitirdiği ifade edildi.

Letonya'daki WRC Masterlar Kupası'nda ise direksiyon başına geçen Uğur Soylu-Şener Güray ikilisinin üçüncü olduğu kaydedildi.
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