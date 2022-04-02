Kerem Kamal ve Murat Fırat, yarı finalde

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporculardan Kerem Kamal ve Murat Fırat, yarı finale çıktı.



Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda elemeler ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.



Gündüz seansında yapılan karşılaşmalarda, 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Kerem Kamal, elemelerde Rumen Razvan Arnaut'u 9-0, çeyrek finalde Estonyalı Helary Maegisalu'yu 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



67 kiloda mücadele eden Murat Fırat da çeyrek finalde Sırp Sebastian Nad'ı 5-1 yenerek yarı finale çıktı.



Yarı finalde Kerem, Azerbaycanlı Murad Mammadov, Murat ise yine Azerbaycan'dan Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.



İtalyan Nikoloz Kakhelashvili'yi 97 kilo elemelerinde 6-1 yenen Beytullah Kayışdağ, çeyrek finalde Ukraynalı Vladlen Kozliuk ile yaptığı karşılaşmayı 8-4 kaybetti.



82 kilo elemelerinde Norveçli Exauce Mukubu'yu 5-0 yenen Burhan Akbudak, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'ye yenildi.



72 kiloda güreşen Cengiz Arslan da elemelerde Sırbistan'dan Ali Feizollah Arsalan'a 9-0 teknik üstünlükle mağlup oldu.



Dünya şampiyonu Metehan Başar ise 87 kilo repesaj müsabakasında Bulgar Yoan Danielov Dimitrov'a 3-1 yenilerek elendi.



Grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda yarı final müsabakaları akşam seansında yapılacak.





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