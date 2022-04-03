Kerem Kamal'dan altın madalya başarısı!

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kerem Kamal'dan altın madalya başarısı!
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03 Nisan 2022 18:37
Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
 Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli güreşçi Kerem, grekoromen stil 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 mağlup eden Kerem Kamal, büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Kerem, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Milli güreşçi, elemelerde Rumen Razvan Arnaut'u 9-0, çeyrek finalde Estonyalı Helary Maegisalu'yu 12-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup etmişti.

Kerem, Avrupa şampiyonalarında 2019'da bronz, 2020 ve 2021'de ise gümüş madalya almıştı.



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