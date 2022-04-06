"Kerem için oynar veya oynamaz diyemeyiz"

Galatasaray'da herkesin merakla beklediği Kerem Aktürkoğlu için sağlık ekibi tarafından seferberlik ilan edildi. Durumuna gün gün Derbi mesaisi bakılacak yıldız futbolcunun yarın akşam takımla çalışması planlanıyor

Haber; Milliyet
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'Kerem için oynar veya oynamaz diyemeyiz'
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06 Nisan 2022 09:05
Galatasaray'da derbi öncesi herkes tarafından en çok merak edilen konu Kerem Aktürkoğlu'nun derbiye yetişip yetişmeyeceği. Kasık adelesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilen genç oyuncunun Fenerbahçe maçında oynaması için sağlık ekibi tarafından seferberlik ilan edildi. Kerem'in yarına kadar kesinlikle takımla beraber antrenmana çıkmayacağı ve bu süreçte tedavi olup bireysel çalışmalar gerçekleştireceği belirtildi.

Yarın akşam takımla antrenmana çıkması planlanan Kerem'in ilk olarak durumu bu antrenmanda gözden geçirilecek. Genç oyuncunun derbi öncesi yine cuma ve cumartesi günleri de antrenman performansına bakılarak durumuna karar verileceği öğrenildi.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Bu yüzden sarı-kırmızılı yetkililer Kerem'in oynayıp oynamaması konusunda temkinli yaklaşarak, "Oynar veya oynamaz diyemeyiz. Bu bir süreç ve gün gün durumuna bakılarak karar verilecek" ifadelerini kullandı.



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