Kerem gol sayısını 5 yaptı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir karşısında 3 gol birden atarak galibiyette başrolü oynadı.



Ligde son olarak 6. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında 2 gol birden atan Kerem, sonrasında forma giydiği 6 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.



Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren, ardından da skoru 4-0 ve 6-0'a getiren golleri kaydeden Kerem Aktürkoğlu, suskunluğuna son verirken, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.



Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerinde ikinci kez hat-trick" yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta da 3 kez ağları havalandırmıştı.





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