Kerem'den Yunus Akgün'e veda

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Leicester City'ye transfer olan Yunus Akgün'e veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem'den Yunus Akgün'e veda
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27 Ağustos 2023 10:36
Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Kerem, Leicester City'ye transfer olan yakın arkadaşı Yunus Akgün'e veda etti.

İşte Kerem'in paylaşımı:

"Dostum, güzel kardeşim... Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yolculukta çok başarılı olup, aileni ve bizleri fazlasıyla gururlandıracağına çok eminim. Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da, bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım. Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim. Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun."

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