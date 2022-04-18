Kerem'den Torrent'e tepki!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem'den Torrent'e tepki!
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18 Nisan 2022 22:35
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu, Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 84. dakikasında oyunan alınan genç futbolcu, bu karar karşısında sinirlendi.  Oyundan alınmasına kızan milli futbolcu, söylenerek geldiği saha kenarında Torrent'in kendisine sarılmasına rağmen rahatsızlığını dile getirip, morali bozuk bir şekilde yedek kulübesine gitti.

Öte yandan 84. dakikada oyundan alınan Kerem yerine ise Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

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