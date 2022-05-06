Kerem'den Galatasaray'a büyük katkı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri oldu.



Bu sezon 3 kulvarda 50 maç oynayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sarı kart cezası nedeniyle sadece 1 kez takımını yalnız bıraktı. 49 maçta sarıkırmızılı formayı giyen Kerem, ligde ise 34 karşılaşmada 9 gol-7 asistlik performansın yanında 4 penaltı kazandırdı.



23 yaşındaki yıldız futbolcu 35 haftalık maratonda Galatasaray'a tek başına ekstra 10 puan kazandırdı. 6 maçta takımını ipten alan yıldız oyuncu olmasaydı takım küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde olacaktı.



YETİŞ MARCAO!



Altay deplasmanında sol arka adalesinden sakatlanan Marcao cezası nedeniyle Sivasspor maçında yoktu. Semih'in mumla arattığı Marcao'nun zorlu Başakşehir sınavına yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Brezilyalı stoperin durumu maç günü belli olacak.





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