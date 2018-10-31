Kerem Demirbay'dan Liverpool yanıtı

Bundesliga ekiplerindenforması giyen Türk asıllı Alman oyuncu, Liverpool iddialarıyla ilgili konuştu.Liverpool scout ekibinin yakından takip ettiği Kerem Demirbay, Alman basınına yaptığı açıklamada transfere sıcak baktığının sinyalini verdi.25 yaşındaki orta saha oyuncusu Liverpool'un ilgisinin sorulması üzerine,ifadelerini kullandı.Başarılı orta saha oyuncusu Hoffenheim'da mutlu olduğunu ve teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın verdiği yeni görevden mutlu olduğunudedi.Kerem Demirbay bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 3 asist yaptı. Başarılı oyuncunun 2022 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.