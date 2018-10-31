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Kerem Demirbay'dan Liverpool yanıtı

Hoffenheim'ın yıldızı Kerem Demirbay, Liverpool'un ilgisinin kendisinin üzerinde baskı yaratmadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kerem Demirbay'dan Liverpool yanıtı
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31 Ekim 2018 01:09
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay, Liverpool iddialarıyla ilgili konuştu.

Liverpool scout ekibinin yakından takip ettiği Kerem Demirbay, Alman basınına yaptığı açıklamada transfere sıcak baktığının sinyalini verdi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu Liverpool'un ilgisinin sorulması üzerine, ''Elbette Liverpool'un ilgisinden haberim var. Bu benim için bir sorun yaratmıyor'' ifadelerini kullandı.

Başarılı orta saha oyuncusu Hoffenheim'da mutlu olduğunu ve teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın verdiği yeni görevden mutlu olduğunu ''Altı numaralı pozisyonda oynarken kendimi çok iyi hissediyorum. Böylece takımın hızını da ayarlayabiliyorum'' dedi.

Kerem Demirbay bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 3 asist yaptı. Başarılı oyuncunun 2022 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

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