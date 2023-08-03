Kerem Demirbay: 'Zor bir transfer oldu'

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, imza sonrası kulüp televizyonuna açıklama yaptı.
Kerem Demirbay yaptığı açıklamada, "Şu an çok mutluyum. Gurur verici bir durum. Küçüklüğümden beri hayalimdi burada olmak." dedi.
Leverkusen'in kendisiyle sözleşme uzatmak istediğini söyleyen Kerem, "Transfer biraz zor oldu. Bayer Leverkusen sözleşmemi uzatmak istedi ama ben istemedim. Transfer için çok mücadele ettik ve çok şükür buradayım. Burada oynamak çok büyük bir şey. Hazırım!" ifadelerini kullandı.
Kerem Demirbay yaptığı açıklamada, "Şu an çok mutluyum. Gurur verici bir durum. Küçüklüğümden beri hayalimdi burada olmak." dedi.
Leverkusen'in kendisiyle sözleşme uzatmak istediğini söyleyen Kerem, "Transfer biraz zor oldu. Bayer Leverkusen sözleşmemi uzatmak istedi ama ben istemedim. Transfer için çok mücadele ettik ve çok şükür buradayım. Burada oynamak çok büyük bir şey. Hazırım!" ifadelerini kullandı.