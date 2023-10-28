29 Ekim

Kerem Demirbay: "Şampiyonluğa gidiyoruz"

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem Demirbay: 'Şampiyonluğa gidiyoruz'
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28 Ekim 2023 22:18
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin ardından kulüp televizyonuna konuştu.

Kerem Demirbay, "Bizim için çok önemli oldu. Kazanmak istedik. Zor bir maçtı ama en önemlisi yendik" dedi.

Kerem Demirbay, yakaladıkları seriyle ilgili olarak, "Böyle devam edebilir. Lig şampiyonluğuna gidiyoruz. Galatasaray büyük bir takım. Her maçı kazanmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

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