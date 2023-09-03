Kerem Demirbay: "Onunla iyi anlaşıyorum"

Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Kerem Demirbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay: 'Onunla iyi anlaşıyorum'
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03 Eylül 2023 00:05
Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Kerem Demirbay, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kerem yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a yeni geldim. Lucas Torreira ile çok iyi anlaşıyorum. Nando, Apo orada iyi bir birliktelik sağladım. Maçta çok rahatım. Arkadaşlarıma ısındım. Bana çok yardım ettiler." dedi.

Ayrıca, "Ofsayttan 2 golümüzü vermediler. Deplasmanda 3 gol attık. Gaziantep'te çok iyi oynadık, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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