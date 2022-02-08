Kerem Demirbay, Newcastle United'ı reddetti

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'a Kerem Demirbay'dan ret geldi.



İngiliz ekibinin, Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu için transferin son gününe kadar girişimde bulunduğu ancak Kerem'in bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı.



28 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Devler Ligi'nde oynamak istediği için bu teklife olumsuz karşılık verdiği belirtildi.



Hoffenheim'den 2019 yılında Bayer Leverkusen'e 32 milyon euro karşılığında transfer olan Kerem Demirbay, bu sezon şu ana kadar forma giydiği 26 maçta 3 gol atıp, bir asist yaptı.





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