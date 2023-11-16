Kerem Demirbay kulübeye çakıldı kaldı

Galatasaray'ın 'Ramiz Dayı' karakteriyle transferini duyurduğu tecrübeli oyuncu son sekiz maçta sadece bir defa ilk 11'de oynadı, toplam 50 dakika sahada kaldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay kulübeye çakıldı kaldı
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16 Kasım 2023 10:43
Galatasaray'ın bu sezon yerli rotasyonu için en önemli transferlerinden birisi olan Kerem Demirbay, son dönemde kulübeye çakıldı kaldı. Mertens ve Oliveira gibi yeterince süre alamayan oyuncuların içinde bile Kerem, artık Okan Buruk'un aklına son gelen isimlerden biri oldu.

Kerem Demirbay, Ankaragücü deplasmanındaki maçın 65. dakikasında oyundan çıktıktan sonra Okan Buruk âdeta oyuncunun üzerini çizdi. Kerem, bu maçın ardından oynanan sekiz karşılaşmada sadece bir defa on birde forma giyebildi.

BURUK ÜZERİNİ ÇİZDİ

Okan Buruk, Rizespor karşısında on birde forma verdiği Kerem'i devre arasında da oyundan almıştı. Kerem bu 45 dakika ile birlikte son sekiz maçta bir de Beşiktaş derbisinde son beş dakika oynadı ve toplam 50 dakika sahada kalabildi. Adaşı Kerem Aktürkoğlu'nu kanattan forvet arkasına çeken ancak Almanya'da o mevkide oynayan Demirbay'ın yüzüne bile bakmayan Buruk'un devre arasında tecrübeli oyuncunun takımdan gönderilmesini isteyeceği öne sürüldü.

DİĞER KEREM REVAÇTA

Kerem Demirbay, Bundesliga'da 70 maçta 10 numara olarak görev yaptı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu maçlarda 14 gol kaydederken, 18 de asist yaptı. Bu istatistiklere rağmen Okan Hoca, asıl mevkii olmamasına rağmen diğer Kerem'i burada kullanmayı tercih ediyor.

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