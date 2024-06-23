Kerem Demirbay: "Keşke ben de milli takımda olabilsem"
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay, Düsseldorf'ta EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren milli takımı destekledi ve duygularını paylaştı.
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay, Düsseldorf'ta EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren milli takımı destekledi ve duygularını paylaştı.
"KEŞKE ORADA OLABİLSEM"
Milli takım ile ilgili konuşan Demirbay, "Öncelikle milli takım çok gurur verici bir yer ve ben orada olmadığım için hala üzgünüm. Keşke orada olabilsem ve yardım edebilsem. Maalesef öyle durum artık mümkün değil. Kardeşlerime şans diliyorum. Almanya'da en büyük gücümüz taraftarımız. Gürcistan karşısında olduğu gibi Portekiz maçında ve diğer maçlarda da atmosfer olarak, enerji olarak bize çok büyük güç verecekler. Bu coşkuyla başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.
"KİM DAHA ÇOK BASARSA KAZANIR"
Portekiz maçında yüreğini ortaya koyan takımın kazanacağını da ifade eden Demirbay sözlerini şöyle sürdürdü:
"Portekiz çok güçlü ama biz de güçlüyüz. Futbolda böyle maçlarda en önemli şey mücadele, enerji. Kim daha çok inanır kim daha fazla ısırır ve basarsa yani daha fazla isterse o kazanır. Bu istek belirleyici olacak. Genç ama çok büyük karakterli bir takıma sahibiz. Avrupa'nın en önemli takımlarında oynayan futbolcularımız var. Allah kardeşlerime güç kuvvet versin. Ben de inşallah maça gidip takıma destek vereceğim."
Kerem Demirbay turnuvada hangi takımları izlediğini ise iki cümlede anlattı: "Türkiye'den başka bir maça bakmadım. Sadece Türkiye..."
"KARDEŞLERİME SELAM"
Son olarak Galatasaray'daki arkadaşlarına başarı dileyen Demirbay, "Kardeşlerim Kaan Ayhan, Abdülkerim, Barış ve Kerem'i selamlıyorum. Kadromuzda çok iyi oyuncular var. Hepsi özel oyuncular. Tek tek isim vermek istemiyorum, bir başkasına haksızlık olur. Kalbim onlarla." sözlerini sarf etti.
"KEŞKE ORADA OLABİLSEM"
Milli takım ile ilgili konuşan Demirbay, "Öncelikle milli takım çok gurur verici bir yer ve ben orada olmadığım için hala üzgünüm. Keşke orada olabilsem ve yardım edebilsem. Maalesef öyle durum artık mümkün değil. Kardeşlerime şans diliyorum. Almanya'da en büyük gücümüz taraftarımız. Gürcistan karşısında olduğu gibi Portekiz maçında ve diğer maçlarda da atmosfer olarak, enerji olarak bize çok büyük güç verecekler. Bu coşkuyla başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.
"KİM DAHA ÇOK BASARSA KAZANIR"
Portekiz maçında yüreğini ortaya koyan takımın kazanacağını da ifade eden Demirbay sözlerini şöyle sürdürdü:
"Portekiz çok güçlü ama biz de güçlüyüz. Futbolda böyle maçlarda en önemli şey mücadele, enerji. Kim daha çok inanır kim daha fazla ısırır ve basarsa yani daha fazla isterse o kazanır. Bu istek belirleyici olacak. Genç ama çok büyük karakterli bir takıma sahibiz. Avrupa'nın en önemli takımlarında oynayan futbolcularımız var. Allah kardeşlerime güç kuvvet versin. Ben de inşallah maça gidip takıma destek vereceğim."
Kerem Demirbay turnuvada hangi takımları izlediğini ise iki cümlede anlattı: "Türkiye'den başka bir maça bakmadım. Sadece Türkiye..."
"KARDEŞLERİME SELAM"
Son olarak Galatasaray'daki arkadaşlarına başarı dileyen Demirbay, "Kardeşlerim Kaan Ayhan, Abdülkerim, Barış ve Kerem'i selamlıyorum. Kadromuzda çok iyi oyuncular var. Hepsi özel oyuncular. Tek tek isim vermek istemiyorum, bir başkasına haksızlık olur. Kalbim onlarla." sözlerini sarf etti.
Reklam
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|3
|İskoçya
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|4
|Macaristan
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0