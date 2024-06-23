Kerem Demirbay: 'Keşke ben de milli takımda olabilsem'

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay, Düsseldorf'ta EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren milli takımı destekledi ve duygularını paylaştı.Milli takım ile ilgili konuşan Demirbay,dedi.Portekiz maçında yüreğini ortaya koyan takımın kazanacağını da ifade eden Demirbay sözlerini şöyle sürdürdü:Kerem Demirbay turnuvada hangi takımları izlediğini ise iki cümlede anlattı:Son olarak Galatasaray'daki arkadaşlarına başarı dileyen Demirbay,sözlerini sarf etti.