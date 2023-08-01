Kerem Demirbay: "Hayalim gerçekleşti"

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Kerem Demirbay, Galatasaray hakkında ilk kez konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Kerem Demirbay: 'Hayalim gerçekleşti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 23:41
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 23:43
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı ve İstanbul'a getirdiği orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, sarı kırmızılı kulübe transferi hakkında konuştu.

Galatasaray'ın hayalini kurduğunu söyleyen Demirbay, "Çok mutluyum Galatasaray'da olduğum için. Bu zamana kadar hayal ettiğim şey nasip oldu. Çok mutluyum." dedi.

"BİRÇOK TEKLİF VARDI"

Kendisine birçok teklif olduğunu söyleyen Kerem, "İngiltere'den, İspanya'dan da teklifler vardı, oralara girmeyelim. Fatih abiyle, Erden Bey'le, Okan Hoca'yla konuştum. Benim için kesinlikle tek bir durum vardı o da Galatasaray. Çok şükür buradayım." sözlerini sarf etti.

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen tecrübeli oyuncu, "Galatasaray taraftarına bir mesajım var. Bu zamana kadar ne yaptılarsa aynısını devam ettirsinler. Almanya'da çok uzun yıllar futbol oynadım. Atmosfer böyle değildi kesinlikle. Çok mutluyum, hazırım. Selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery