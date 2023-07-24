Kerem Demirbay, antrenmanda sakatlandı!

Bayer Leverkusen, Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın antrenmanda sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandığını açıkladı.

, Fotoğraf; EPA
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Kerem Demirbay, antrenmanda sakatlandı!
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24 Temmuz 2023 15:46
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 15:47
Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay antrenmanda sakatlandı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadığını ve Kerem'in bir an önce takıma geri dönmesinin çok önemli olduğu ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL Kİ PERFORMANSI

Kerem Demirbay, geride kalan sezonda Leverkusen formasıyla 25'i Almanya Bundesliga, 5'i Şampiyonlar Ligi, 5'i Avrupa Ligi olmak üzere toplam 35 maçta forma giyerken, 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu 2019 yılında Hoffenheim'dan 32 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.

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