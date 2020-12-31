Kerem Bürsin kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, sevgilisi kim? Kerem Bürsin O Ses Türkiye Yılbaşı şarkısısin kimdir, sevgilisi kim, kaç yaşında? Kerem Bürsin O Ses Türkiye Yılbaşı şarkı

Oyuncu olan Kerem Bürsin O Ses Türkiye Yılbaşı'nda söylediği şarkıyla çok konuşuldu ve kendisi hakkında bilinmeyen, merak edilenler bulunuyor. Kerem Bürsin O Ses Türkiye'de mikrofonu eline aldı ve şarkısını söyledi. Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel ile birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kendisini gösterdi.O Ses Türkiye Yılbaşı programı TV8'de yayınlanacak. O Ses Türkiye yarışması 31 Aralık 2020 günü saat 19:30'da başlayacak.4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Soyadının doğrusu Bürsin. Amerika'da (ü) olmadığı için (u) oluyor. Bir ablası vardır. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), en sonunda da ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı.2002 yılında on beş yaşındayken ABD'ye taşınıp Teksas'a yerleşti. Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas'ta birçok konser verdi. Liseyi Teksas'da bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Boston'a taşındı ve Emerson College'da oyunculuk eğimi aldı. Üniversite bittikten sonra da Los Angeles'a taşındı oyunculuk yapmaya başladı. Her yıl yaz tatillerinde Türkiye'ye anneannesinin yanına geldi.Carolyn Pickman ve Eric Morris'ten iki yıl oyunculuk eğitimi aldı. Kuzeninin düğünü için İstanbul'a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanıştı ve Kerem Bursin, Gaye Sökmen Ajans'la anlaşarak Türkiye'de de oyunculuk yapmaya başladı.2 Temmuz 2013 tarihinde başlayan "Güneşi Beklerken" adlı gençlik dizisinde Kerem Bursin, başrolleri Emre Kınay, Hande Doğandemir ile paylaştı.2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Kerem Bursin, Hümeyra, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı.Ayrıca 2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile başrolleri paylaştı.Ocak 2015 yılında ise Mavi Jeans'ın, reklamlarında oynadı.Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in sevgilisi kim, Kerem Bürsin sevgilisi var mı? Kerem Bürsin evli mi? detaylı aramaları yapılıyor.Kerem Bürsin yaptığı açıklamada bu dönemde sevgilisi olmadığını söyledi. Kerem Bürsin'in evli olmadığı biliniyor.2013 - 2014 Güneşi Beklerken (Kerem Sayer)2014 Ulan İstanbul (konuk oyuncu)2014 - 2015 Şeref meselesi (Yiğit Kılıç)2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek (Ali)2018 -2019 Muhteşem İkili (Mustafa Kerim Can)2018 Yaşamayanlar2020 Aynen Aynen (Deniz)