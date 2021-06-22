Kerem Bürsin: 'Fatih Terim'i seviyorum'

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Haber Global muhabiri Emrah Akçaay'a özel açıklamalarda bulundu.



Futbola büyük bir ilgisi olduğunu söyleyen Kerem Bürsin, "Galatasaray'da Taylan'ı beğeniyorum. Onyekuru bence takımda olmalı. Fatih Terim'i seviyorum. Çok başarılı ve saygın bir hoca. Bu sezon Beşiktaş şampiyonluğu hak etti. Onlara karşı da sempatim var. Bizim teknik direktör alışverişimiz maalesef sosyal medya gibi... Hemen tüketiyoruz. Umarım Beşiktaş da Sergen Yalçın ile devam eder..." dedi.



