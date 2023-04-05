Kerem Baykuş: 'Bütün mücadelem Trabzonspor forması için'

Trabzonspor'un sezon başında 2'nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'a kiraladığı Kerem Baykuş, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 1461 Trabzon formasını bu sezon 27 maçta terleten 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 11 gol atıp, 3 asist yaptı.



Gelecek sezon Trabzonspor'a hazır bir şekilde dönmek istediğini belirten Kerem Baykuş, bordo-mavili forma altında başarılar kazanmak istediğini ifade etti. Sahada elinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştığını ifade eden Kerem Baykuş, "Öncelikle 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu'na, Futbol Şube Sorumlumuz Semih Hekimoğlu'na bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Ben de onların güvenlerini boşa çıkarmadığım için çok mutluyum. Teknik direktörümüz Ulaş Ulusan yönetiminde iyi bir ivme yakaladım. Kendisi ile iyi bir uyum içerisindeyiz. Ben de zaten yapım gereği her zaman sahada en iyisini yapmaya çalışan birisiyim. Hedefim ise Trabzonspor formasıyla başarılar kazanmak. Bütün mücadelemi bunun için veriyorum. Bu sezon da benim için gayet güzel geçiyor. İnşallah bu sezon sonunda 1461 Trabzon FK ile şampiyonluk yaşayıp en büyük hayalim olan Trabzonspor'a en iyi ve en güçlü şekilde geri dönerim" şeklinde konuştu



ÇEBİ: KEREM OYUNUNUN ÜZERİNR KOYACAK



1461 Trabzon Sportif Direktörü Onur Çebi, 23 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında, "Sezon başında transferi için Kerem ile görüştüğümde kendisinin Trabzonspor'da oynama kapasitesinin bulunduğunu, bunu ispatlamak için de kulübümüzün doğru bir proje olduğunu ona anlattım. Şu anda gelinen noktada da Kerem bizi mahcup etmedi ve kendi kapasitesini ortaya koydu. Daha da üstüne koyacağına sezon sonunda daha iyi istatistik yakalayabileceğine inanıyorum" diye konuştu.



11 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS



1461 Trabzon'un Trabzonspor'dan kiraladığı 23 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 11 gol atarken, 3 de asist yaptı. Takımının 2'nci Lig'de verdiği play-off yarışına önemli bir katkı sağlayan Baykuş, gösterdiği performansla gelecek sezon Trabzonspor kadrosunda olması bekleniyor. Kerem Baykuş'un Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 sonunda bitiyor.





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