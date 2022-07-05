Kerem Atakan Kesgin, sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin sağlık kontrolüne tabi tutuldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerem Atakan Kesgin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
İlk olarak kan tetkikleri yapılan futbolcu iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerem Atakan Kesgin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
İlk olarak kan tetkikleri yapılan futbolcu iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
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