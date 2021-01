Kerem Atakan Kesgin: 'Gençlerin çok yetenekli olduğu bir ülkeyiz'

Ümit Milli Takım ve Demir Grup Sivassporlu futbolcu Kerem Atakan Kesgin, 15 Yaş Altı Milli Takımı'ndan bu yana ay-yıldızlı formayı giydiğini ve Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyledi.



Kerem Atakan, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ümit Milli Takım'ın antrenmanı öncesinde AA muhabirinin sorularını cevapladı.



Mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarına ciddi bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden 20 yaşındaki genç futbolcu, "Ümit Milli Takım olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak için buradayız. Yeni bir kadroyuz. Kendimize güveniyoruz, yeni bir jenerasyon olarak burada toplandık. Çok yetenekli bir takımız. Bu yeteneğimizi artık sahaya yansıtıp Ümit Milli Takımı iyi noktalara getirmek istiyoruz. Ümit Milli Takım'daki başarımız ve kendimizi göstermemiz bizlere A Milli Takım yolunu da açacaktır. Başarmaya geldik, başarmak için buradayız. Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Türk Milli Takımı'nın hakkını vereceğiz." şeklinde konuştu.



15 Yaş Altı Milli Takımı'ndan bu yana milli takımlara davet edildiğini hatırlatan Kerem, "Genç futbolcularının çok yetenekli olduğu bir ülkeyiz. Yetenekli bir kadro olarak toplandık. Ama bunu sahaya yansıtmak, birlikte oynamak, birlikte mücadele etmek de çok önemli. Bunu yapmak için buradayız. Burada çalışarak, hocalarımızın da istediklerini yaparak daha iyi bir hale gelmek istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.



- "Rıza hocamın bana güvendiğini biliyorum"



Demir Grup Sivasspor'un ilk yarıdaki durumunu da değerlendiren genç futbolcu şöyle konuştu:



"Takım olarak ilk yarıyı çok istediğimiz gibi bitiremedik ama sonuçta bizim için lig yeni başladı gibi. Çok fazla maç oynadık, UEFA Avrupa Ligi olsun, kupa olsun, yoğun bir tempodaydık ama şu an daha iyi bir durumdayız. Rıza hocamın bana güvendiğini biliyorum. Bana şans verdiği sürece takımım adına elimden geleni yapmak istiyorum. İkinci yarı taraftarlarımıza daha iyi bir Sivasspor izlettireceğiz."



- "Türkiye'yi Avrupa'da gururlandırmak istiyorum"



Kariyer hedeflerinden de bahseden Kerem Atakan Kesgin, "Öncelikle hedefim Süper Lig'in önemli isimlerinden biri olmak. Ardından A Milli Takım formasını terletmek daha sonra da Türkiye'yi Avrupa'da gururlandırmak istiyorum. Her futbolcunun isteyeceği gibi... Bunu da daha çok çalışarak, daha iyi konsantre olarak ve planlarımı bu doğrultuda yaparak gerçekleştirmek istiyorum. Umarım her şey istediğim gibi gider ve ben de A Milli Takım formasını giyerim ve Avrupa'da Türkiye'yi gururla temsil ederim." değerlendirmesinde bulundu.



Genç futbolcu beğendiği liglerle ilgili olarak ise, "Premier Lig ve La Liga. Daha çok Premier Lig'e sempatim var. Umarım her şey istediğim gibi gider ve bir gün Premier Lig'de oynarım." açıklamasını yaptı.