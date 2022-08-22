Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş, orta sahasını Kerem Atakan Kesgin ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Siyah-beyazlıların, Sivasspor ile transferi için anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki futbolcu, salı günü sağlık kontrollerinden geçecek.



Beşiktaş'ın bonservis bedeli olarak 1,4 milyon euro ödeyeceği Kerem Atakan, sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak.



Kerem Atakan Kesgin, transfer durumu nedeniyle Sivasspor'un, ligin 3. haftasındaki Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.





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