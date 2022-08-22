Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş'ın, Sivasspor'la transferi için anlaşma sağladığı Kerem Atakan Kesgin, salı günü sağlık kontrolünden geçecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş için geliyor
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22 Ağustos 2022 18:21
Beşiktaş, orta sahasını Kerem Atakan Kesgin ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıların, Sivasspor ile transferi için anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki futbolcu, salı günü sağlık kontrollerinden geçecek.

Beşiktaş'ın bonservis bedeli olarak 1,4 milyon euro ödeyeceği Kerem Atakan, sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Kerem Atakan Kesgin, transfer durumu nedeniyle Sivasspor'un, ligin 3. haftasındaki Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.

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