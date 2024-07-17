Kerem Atakan Kesgin, Bandırmaspor'da

Bandırmaspor, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Atakan Kesgin, Bandırmaspor'da
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17 Temmuz 2024 14:26
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 14:31
Beşiktaşı futbolcu Kerem Atakan Kesgin'in yeni takımı belli oldu.

1. Lig ekibi Bandırmaspor, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı. 

Yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Kerem Atakan Kesgin, geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralanmıştı.



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