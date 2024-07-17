Kerem Atakan Kesgin, Bandırmaspor'da

Beşiktaşı futbolcu Kerem Atakan Kesgin'in yeni takımı belli oldu.
1. Lig ekibi Bandırmaspor, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Kerem Atakan Kesgin, geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralanmıştı.
1. Lig ekibi Bandırmaspor, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Kerem Atakan Kesgin, geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralanmıştı.
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