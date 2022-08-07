KEREM ATAKAN: "BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAYA HAZIRIM"

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Kerem Atakan Kesgin transferde Beşiktaş ile anılıyor. Kerem Atakan geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.Kerem Atakan Kesgin yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım. Ancak sözleşmem devam ediyor. Sivasspor menfaatleri doğrultusunda, benim adıma bir şey olursa, neden olmasın? Şu an takıma konsantreyim, bakacağız. Benimle temas kurmadı Beşiktaş. Yönetimler görüşüyor" ifadelerini kullandı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geride bıraktığımız günlerde basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında Kerem Atakan Kesgin hakkında flaş ifadelere imza atmıştı. Sivasspor ile görüştüğünü dile getiren Çebi, "Biz bir taraftan 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak şekilde futbolcu gönderiyoruz diye eleştiriliyoruz ama bir taraftan da yine yerli bir oyuncu bu fiyatın 3'te 1 fiyatına bize teklif ediliyor" demişti.