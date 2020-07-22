Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

24 Erzincanspor futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transferi hakkında açıklamalarda bulundu.



A Spor'a konuşan Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada; Galatasaray'la anılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



"HER FUTBOLCUNUN HAYALİ AVRUPA'DIR"



Avrupa hayali için konuşan 21 yaşındaki oyuncu; "Her Türk futbolcunun hayali Avrupa'da oynayabilmek. Benim biraz daha Türkiye'de üst seviyelerde kendimi kanıtlamam gerekiyor. Öncelikli hedefim Süper Lig'de kendimi kanıtlayıp, sonraki dönemlerde Avrupa'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.



"GALATASARAY'LA ANILMAK GURUR VERİCİ"



Galatasaray iddiaları üzerine konuşan Aktürkoğlu, "Adımın Galatasaray taraftarları ve Galatasaray camiasıyla anılması gurur verici bir şey. Bu sezonu şampiyonlukla bitirmek öncelikle benim için önemli. Tabii ki görüşmeler gerçekleşiyor. Menajerim ilgileniyor. Ondan sonra zaten gereken açıklama yapılır." dedi.



Genç sol kanat, bu sezon takımı ile 33 resmi maça çıktı. Aktürkoğlu, bu maçlarda takımına 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



