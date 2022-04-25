Kerem Aktürkoğlu, yıldızlarla yarışıyor

Bu sezon Galatasaray 49 resmi maça çıkarken Kerem Aktürkoğlu ligde 33, Avrupa'da 14, Türkiye Kupası'nda da 1 kez olmak üzere 48 resmi maçta oynadı.



Sadece 1 maç kaçırırken, toplamda 12 gol, 10 asistle 22 gole direkt katkı verdi.



23 yaşındaki futbolcu 2 sezonda Galatasaray formasını 77 resmi maçta giyerken Podolski (75), Onyekuru (71), Nagatomo (65), Elmander (61) gibi geçmişte sarı kırmızılı formayı giyen bir çok ismi geride bıraktı.



SÜPER LİG'DE TEK, RAKİPLERİ DÜNYA YILDIZI



Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 70+ şut çeken, 70+ çalım atan, 45+ şut pası veren tek oyuncu. Avrupa'daki rakipleri: Mbappe ve Vinicius Jr.



Kerem Aktürkoğlu (77, 71, 47)

Kylian Mbappe (94, 119, 55)

Vinicius Junior (86, 71, 60)





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