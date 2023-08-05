Kerem Aktürkoğlu: "Yerimiz Şampiyonlar Ligi"

Galatasaray'ın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde hedefin grup etabından daha ötesi olduğunu belirtti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu: 'Yerimiz Şampiyonlar Ligi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2023 10:28
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, takımın hedefleri konusunda iddialı açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ GRUPLARDAN ÖTESİ"

Takımın yeni transferlerle birlikte yavaş yavaş oturduğunu belirten Aktürkoğlu, "Çok daha iyi ve kaliteli bir takım olacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırız. Galatasaray'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Biz de bunun bilincindeyiz. Hedeflerimiz gruplara katılmaktan daha yüksek" dedi.

MERTENS'İN GOLÜNDE ASİSTİ YAPTI

Kerem, Zalgiris ile oynanan ve 1-0 kazanılan rövanş karşılaşmasında Dries Mertens'in asistini yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery