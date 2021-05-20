Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda da iddialı

Galatasaray adına sezonun flaş isimlerinden olan 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yeni sezon öncesi bir hayli iddialı...

, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda da iddialı
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20 Mayıs 2021 11:32
Kerem Aktürkoğlu, yeni sezon öncesi bir hayli iddialı...

Taraftarlara sosyal medya hesabından bir mesaj gönderen genç yetenek, "Çok heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Bazen üzüldük bazen sevindik." dedi.

Kerem, "Şampiyonluğu son anda kaybetmek bizleri ve siz değerli taraftarlarımızı yaralamış olsa da Galatasaray ve Galatasaraylı pes etmez. Şimdi başları dik tutup seneye ulaşacağımız nice zaferlere odaklanma zamanı" ifadelerini kullandı.


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