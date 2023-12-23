Kerem Aktürkoğlu ustaların izinde

Fatih Terim döneminde 24Erzincan'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu kısa sürede gösterdiği performansla adını Galatasaray tarihine yazdırmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem Aktürkoğlu ustaların izinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2023 11:57
Son güncelleme 23 Aralık 2023 12:25
Fatih Terim döneminde 24Erzincan'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu kısa sürede gösterdiği performansla adını Galatasaray tarihine yazdırmayı başardı. Yıldız isim sarı-kırmızılı formayla 147 maça çıktı.

37 defa fileleri havalandırdı. 38 de asisti var. Kerem düzenli şekilde ağları sarsarak kulübün efsane isimlerinin gol sayısını tehdit etmeye başladı. 25 yaşındaki futbolcu 4 gol daha atarsa 40 defa ağları havalandıran Hasan Şaş'ı geride bırakacak.

Hocası Okan Buruk'un 44 golü var. 8 gol attığı taktirde onu arkasında bırakmış olacak. Galatasaray sonrası Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlarda forma giyen Arda Turan'ın parçalı forma ile 48 golü bulunuyor. 11 gol daha atarsa Arda'yı da sollayacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery