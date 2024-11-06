Kerem Aktürkoğlu tarih yazmak için sahaya çıkıyor!

Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Benfica, deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak. Portekiz ekibinin Bayern'e karşı galibiyet elde etmesi durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, tarih yazacak.

, Fotoğraf; Imago
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Kerem Aktürkoğlu tarih yazmak için sahaya çıkıyor!
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06 Kasım 2024 10:41
Son güncelleme 06 Kasım 2024 10:42
Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak.

Devler Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Portekiz ekibinde, Bayern Münih karşılaşmasının özel bir anlamı var. Benfica'nın tarihinde daha önce Bayern Münih'e karşı galibiyetinin bulunmaması bu maçı daha önemli hale getiriyor.

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Bu sezon Benfica'yı adeta sırtlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise bu karşılaşmada Portekiz ekibinin en güçlü silahı olacak. Karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki futbolcu, Benfica'ya Bayern Münih karşısında ilk zaferini getiren isim olabilir. 

Takımını Bayern Münih karşısında da sırtlaması durumunda Kerem Aktürkoğlu, Benfica tarihindeki ilk Bayern Münih galibiyetine imzasını atmış olacak.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla bu sezon 9 maçta forma giydi. 

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