Kerem Aktürkoğlu tarih yazmak için sahaya çıkıyor!

BİLYONER'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE OYNAMAK İÇİN TIKLA!

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak.Devler Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Portekiz ekibinde, Bayern Münih karşılaşmasının özel bir anlamı var.Bu sezon Benfica'yı adeta sırtlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise bu karşılaşmada Portekiz ekibinin en güçlü silahı olacak. Karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılanTakımını Bayern Münih karşısında da sırtlaması durumundaKerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla bu sezon 9 maçta forma giydi.