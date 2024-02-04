Kerem Aktürkoğlu: 'Stresten dişlerimi kırdım'

'ın geriye düşüp zor kazandığı 2-1'lik Gaziantep FK maçında oyundan çıkarken ıslıklanan'nun üzüntüsü sanılandan daha da büyük...Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, yeni transfer Carlos Vinicius'un video çekimlerini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri duyuldu. Arka planda birisiyle konuşan Kerem'in,sözleri dikkat çekti.Bu konuşma, sosyal medyaya düşer düşmez gündemin zirvesine oturdu. Kerem Aktürkoğlu için destek paylaşımları yapıldı. Konuşulanların yayına yansıdığını fark edemeyen Tete ise olayın büyümesinden sonra paylaşımı hesabından kaldırdı.Kerem'in bir maçtan sonra,yaptığı açıklama da yeniden sanal alemin tepesine oturdu...