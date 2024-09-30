Kerem Aktürkoğlu sevinci Avrupa'ya yayılıyor

Kerem Aktürkoğlu'nun sevinci, Avrupalı futbolcular tarafından taklit edilmeye başlandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem Aktürkoğlu sevinci Avrupa'ya yayılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2024 15:52
Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevinci Avrupa geneline yayılmaya başladı.

Servette'in Lausanne'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, sevincini Kerem Aktürkoğlu gibi yaşadı. Kutesa, daha sonra sevincini instagram'da paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı.

Kerem Aktürkoğlu, Kutesa'ya cevap olarak "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum. Gol için tebrik ederim." dedi.

İşte Kerem'in paylaşımı:



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery