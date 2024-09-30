Kerem Aktürkoğlu sevinci Avrupa'ya yayılıyor

Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevinci Avrupa geneline yayılmaya başladı.Servette'in Lausanne'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, sevincini Kerem Aktürkoğlu gibi yaşadı. Kutesa, daha sonra sevincini instagram'da paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı.Kerem Aktürkoğlu, Kutesa'ya cevap olarak "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum. Gol için tebrik ederim." dedi.