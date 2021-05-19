Kerem Aktürkoðlu: 'Þenol hocaya teþekkür ederim'

2020 Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takým'ýn ilk etap çalýþmalarýna katýlmak için Antalya'ya gelen Kerem Aktürkoðlu, çok heyecanlý ve gururlu olduðunu söyledi.



Galatasaray'dan milli takým kadrosuna davet edilen Kerem Aktürkoðlu, AA muhabirinin sorularýný yanýtladý.



A Milli Takým aday kadrosuna ilk kez davet edilen Kerem, "Çok heyecanlýyým, çok mutluyum, çok gururluyum. Öncelikle Þenol hocaya bana bu fýrsatý verdiði için teþekkür ederim. Ýnþallah hem ülkemi, hem ailemi hem de takýmýmý gururlandýracaðým. Elimden gelen her þeyi vereceðim." ifadelerini kullandý.



EURO 2020'de A Grubu'nda Ýtalya, Galler ve Ýsviçre ile zorlu bir mücadeleye gireceklerini belirten genç oyuncu, "Grup kaðýt üzerinde zor gözüküyor ama biz çok kaliteli bir ekibiz, kaliteli oyunculardan oluþmuþ bir grubuz. Ýnanýyorum ki gruplarý geçip çok baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum." þeklinde konuþtu.



Kerem Aktürkoðlu, EURO 2020'nin açýlýþýnda Ýtalya ile oynayacaklarý maçla ilgili olarak ise, þunlarý söyledi:



"Çok güzel bir maç olacak, açýlýþ maçý ayrý bir önemde olacak. Herkes izleyecek. Umarým o maçta güzel bir baþlangýç yaparýz ve ülkemizi gururlandýrýrýz. Kadro tercihi tabii ki Þenol hocanýn olacak. Çok kaliteli oyuncular var, hem benim mevkimde hem de tüm takým anlamýnda. Ýnþallah hepimiz bu forma için, ülkemiz için en iyi þeyi gerçekleþtireceðiz." þeklinde konuþtu.



