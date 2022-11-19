Kerem Aktürkoğlu sakatlandı!

Kerem Aktürkoğlu, Çekya maçı öncesi sağ ayak bileğinden sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu sakatlandı!
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19 Kasım 2022 20:34
A Milli Takımımız'ın Çekya ile oynayacağı maç öncesi Kerem Aktürkoğlu sakatlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takım oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayak bileğinde sakatlığı bulunmaktadır. Kerem, yine de müsabaka isim listesinde yer alacaktır." denildi.

Kerem Aktürkoğlu, İskoçya ile oynanan hazırlık maçında ise son 9 dakikada görev almıştı.

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