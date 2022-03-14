Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor

Galatasaray'ın bu sezon en iyi isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde de iki gol atarak galibiyetin mimarı oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor
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14 Mart 2022 23:42
Galatasaray'da son 2 sezondur performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, derbide galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sezon Süper Lig'de geride kalan bölümde 28 maça çıkan Kerem, Beşiktaş derbisinde fileleri 2 kez havlandırıp, gol sayısını 8'e yükseltti.

Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında 6 gol atan Kerem, bu yıl performansını daha da arttırdı.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupalarında ise 3 kez fileleri havalandırdı.

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