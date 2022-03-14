Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor

Galatasaray'da son 2 sezondur performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, derbide galibiyeti getiren isim oldu.



Bu sezon Süper Lig'de geride kalan bölümde 28 maça çıkan Kerem, Beşiktaş derbisinde fileleri 2 kez havlandırıp, gol sayısını 8'e yükseltti.



Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında 6 gol atan Kerem, bu yıl performansını daha da arttırdı.



Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupalarında ise 3 kez fileleri havalandırdı.





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