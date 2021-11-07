Kerem Aktürkoğlu'nun peşini bırakmıyorlar

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız ve Alman kulüpleri yakın takibe aldı. Hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig maçları için temsilci gönderen kulüplerin devre arasında sarı kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'nun peşini bırakmıyorlar
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07 Kasım 2021 09:58
Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi sürüyor.

Fransız ve Alman kulüplerinin yakından ilgilendiği ve teklif yapmaya hazırlandığı Sarı-Kırmızılı oyuncunun talipleri her geçen gün artıyor.

Milli Takım forması da giyen Kerem'i, hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig 'de futbolcu temsilcileri çıplak gözle izliyor.

Galatasaray 'la henüz yeni kontrat imzalamayan 23 yaşındaki oyuncuyu, Karagümrük karşısında da birçok temsilci takip edecek.


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