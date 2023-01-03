Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.



Kerem, Spor Toto Süper Lig'de perşembe günü Nef Stadı'nda MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev alması halinde sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına çıkacak.



Galatasaray'ın 2022-2021 sezonu öncesinde, TFF 3. Lig'de mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'dan renklerine dahil ettiği 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 3. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir performans ortaya koydu.



Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere şu ana kadar 99 resmi müsabakada forma giydi.



- Galatasaray'da 25 gol attı



Galatasaray'da 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında resmi maçlarda 25 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.



Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de görev aldığı 79 maçta 21, Avrupa kupalarındaki 14 müsabakada 3 ve Türkiye Kupası'ndaki 6 karşılaşmada 1 kez topu filelere gönderdi.



Galatasaray kariyerinde kırmızı kart görmeyen milli futbolcu, 10 kez sarı kartla uyarıldı.



- Geçen sezon 52 resmi maça çıktı



Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da geçen sezon takımın vazgeçilmez ismi oldu.



Milli futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 37, Türkiye Kupası'nda 1, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 12 olmak üzere toplamda 52 karşılaşmada forma giydi.



Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki ilk sezonu olan 2020-2021'de 29, bu sezon ise 18 resmi maçta görev yaptı.



