Kerem Aktürkoğlu'nu gölgede bıraktı!

Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde de hocası Okan Buruk'tan formayı almaya hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'nu gölgede bıraktı!
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06 Ocak 2023 10:03
Barış Alper Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Beşiktaş derbisinde bir asist yapan 22 yaşındaki oyuncu, son dakikalarında dahil olduğu Sivasspor maçında galibiyeti getirdi. Ankaragücü karşısında da takımının ilk golünü kaydeden isimdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un Kerem'in yerine forma giyen Barış Alper'in sergilediği performanstan memnun olduğu, genç oyuncuyu Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde de oynatabileceği öğrenildi. 

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