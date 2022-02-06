Kerem Aktürkoğlu'ndan Süper Lig kariyerinde ilk

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 6. kez fileleri havalandırdı.



Sarı-kırmızılı ekipte çıktığı son 5 lig karşılaşmasında 3 kez skor üreten Kerem, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde 5 golü bulunan Mustafa Muhammed'i geçerek takımın en skorer futbolcusu oldu.



Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2, grup aşamasında da 1 kez gol sevinci yaşadı ve toplamda bu sezon 9 gol buldu.



Öte yandan, Kerem Aktürkoğlu Süper Lig kariyerinde ilk kez sol ayakla fileleri havalandırmayı başardı.





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