Kerem Aktürkoğlu'ndan Süper Lig kariyerinde ilk

Kerem Aktürkoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçında Süper Lig kariyerindeki ilk sol ayakla golünü attı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Süper Lig kariyerinde ilk
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06 Şubat 2022 18:55
Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 6. kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte çıktığı son 5 lig karşılaşmasında 3 kez skor üreten Kerem, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde 5 golü bulunan Mustafa Muhammed'i geçerek takımın en skorer futbolcusu oldu.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2, grup aşamasında da 1 kez gol sevinci yaşadı ve toplamda bu sezon 9 gol buldu.

Öte yandan, Kerem Aktürkoğlu Süper Lig kariyerinde ilk kez sol ayakla fileleri havalandırmayı başardı.

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