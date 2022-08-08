Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İlk olarak kardeşinin doğum gününü kutlayan Kerem Aktürkoüğlu "Öncelikle konudan bağımsız, kardeşimin doğum günü. Benden galibiyet sözü istemişti. Reyhancım doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı senelere." dedi.



Oyunu değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Çok sıcaktı, inanılmaz nem vardı. Hava bunaltıcıydı. İstediklerimizi yapamadık. Son dakika golü, inanılmaz önemli 3 puan. Giresunspor maçı öncesi moral oldu. Okan Hocama hayırlı olsun. Umarım sonu şampiyonlukla biter." ifadelerini kullandı.





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