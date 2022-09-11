Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Karşılaşmaya damga vuran Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.



"DAHA FARKLI OLABİLİRDİK"



Kerem Aktürkoğlu, "İki haftadır güze futbol oynuyorduk ve sonuçlarını alıyorduk. Bu hafta da istediğimiz sonucu aldık. İlk yarı daha farklı olabilirdik. Taçlardan sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Sonu güzel bitti. Herkesi tebrik ederim" diyerek sözlerine başladı.



"ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENDİM"



Sarı-kırmızılı futbolcu, "Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişte de övgüler oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Ancak zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemeyeceğim, ben de etkilendim. Gol ve asistin yanı sıra mücadelemle de katkı vermek istiyorum. Beş haftadır gol ve asist yoktu, bu hafta oldu" dedi.



"BAFE GOL ATACAKSIN DEDİ"



Kendisine verilen desteğe dikkati çeken Kerem, "Bana çok fazla destek oluyorlar. 'Gol sevincinin hayalini kur' diyorlar. Bafe her idman sonrası 'Gol atacaksın, sen harikasın' diyor. Bana destekleri için teşekkür ederim. Gol atmasam bile mücadelemle onlara destek vermek istiyorum" diye konuştu.



MERTENS YORUMU



Kerem Aktürkoğlu, "Dries Mertens gol atamadı ama harika oynadı. Yunus Akgün asist yaptı, harikaydı. İnşallah böyle devam eder ve sonu şampiyonlukla biter" diyerek sözlerini tamamladı.





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