Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu büyük tepki!

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu büyük tepki!
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20 Mart 2022 18:24
Alexandru Maxim'in 1 gol ve 2 asistle damgasını vurduğu maçta Gaziantep FK, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Kerem Aktürkoğlu, "Çok yoğun tempodan çıktık. 10 günde 4. maçtı. Tek hedef galibiyetti. Kazanıp gitmek istiyorduk. Olmadı. Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, ağabeyimiz, 'Bilader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimiz, pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' deniyor. Nasıl bakıldı pozisyona? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü. Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Ne olması gerekiyor kart için. Gaziantep, sıfır sarı kartla ayrıldı. Bunları söylemek istemiyorum. Bana yakışan şeyler değil ama birileri bir şey söylemeli ki bize olan tavır değişir. Umarım değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı. Hocam bir bakılsa dediğimiz zaman 'Bakıldı' dedi. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar. Bunlar şaşırılacak şeyler. Milli araya gidiyoruz. Milli aradan dönünce seri galibiyetler alırız." dedi.

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