Sezon bitti ve Galatasaray'da gözler Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi...



Lig ve Avrupa maçlarına damga vuran iki oyuncunun yeni sezonda takımda yer alıp almayacağı büyük merak konusu... Geçen sezon iki oyuncuyla sözleşme yenilemiş ve talip çıkması halinde, 'Sezon sonunda satış' sözü verilmişti. Ancak araya giren kongre belirsizlik doğurdu.



Başkan Elmas, satış izni vermeye yetkisi olmadığını, yeni yönetimi beklemeleri gerektiğini söyledi. İki başkan adayı ise gelir gelmez Marcao ve Kerem'i satarsa taraftarın gözünde göreve 1-0 yenik başlamaktan korkuyor. Ama satılmamaları halinde oyuncuların performansının düşmesi ve bir daha bugünkü rakamların ortaya çıkmamasından da çekiniliyor.



Öte yandan Lyon'un ciddi şekilde ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu, Fransızca derslerine bile başladı. Kendisine Galatasaray Lisesi mezunu bir öğretmen tuttuğu, hatta ciddi bir ilerleme kaydettiği de öğrenildi. Gelecek sezon Marsilya'da forma giyecek olan Bartuğ'un da aynı öğretmenden Fransızca dersi aldığı öğrenildi.



ASLAN'IN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO



Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için en az 15 milyon euroluk transfer teklifi beklediği kaydedildi. Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.



HAYALİ PREMİER LİG



Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde Vole'ye çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. 23 yaşındaki oyuncu transfer teklifleri hakkında gelen soruya şu cevabı vermişti: "Hayalim tabii ki Premier Lig. Bence bütün futbolcuların hayalidir. En iyi futbolun oynandığı lig olarak düşünüyorum. Ancak oyun tarzım açısında Almanya ve İspanya daha uygun. Cristiano Ronaldo ile oynamak isterdim."











