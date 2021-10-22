Kerem Aktürkoğlu'ndan 4x4 performans

Lazio ile Marsilya'nın 0-0 berabere kaldığı haftada kazanan Galatasaray koltuğunu bırakmadı. Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0'lık skorla geçti.



Kerem Aktürkoğlu oyuna girdiği 67. dakikadan itibaren takımının hücum yükünü omuzladı. Kullandığı 4 şutta da isabet sağlayan oyuncu girdiği 3 ikili mücadelenin ikisini kazandı.



Attığı golün yanı sıra Lokomotiv savunmasını bir hayli zorlayan oyuncu maçın da en etkili ismi oldu.



HOCAMIN SÖZÜNÜ DİNLEDİM



Kerem Aktürkoğlu maç sonunda, "Oyuna girerken hocam bana savunma arkasındaki boşlukları kullanabileceğimi söylemişti. Ben de öyle yaptım. Gol bana nasip oldu. Hem benim hem G.Saray hem de Türkiye için güzel bir galibiyet oldu. Oyuna girerken hocam bana savunma arkasındaki boşlukları kullanabileceğimi söylemişti. Ben de öyle yaptım. Gol atmak bana nasip oldu. Oynayan her oyuncu ilk 11 oyuncusudur. Hepimiz güzel işler yaptık. Rusya'da bu soğukta bu oyunu oynamak çok önemliydi. Oyuncu değişiklikleri de skora yansıdı." dedi.





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