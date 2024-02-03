Kerem Aktürkoğlu'na Samsun'da destek!

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 90 dakika sona erdikten sonra Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Mutluluklarını tribünde bulunan taraftarlarla paylaşan oyuncular arasından en çok ilgi, Kerem Aktürkoğlu'naydı...
Son dönemde Sarı-Kırmızılı taraftarların eleştirisini alan Kerem, bu kez alkışlarla uğurlandı.
Mutluluklarını tribünde bulunan taraftarlarla paylaşan oyuncular arasından en çok ilgi, Kerem Aktürkoğlu'naydı...
Son dönemde Sarı-Kırmızılı taraftarların eleştirisini alan Kerem, bu kez alkışlarla uğurlandı.