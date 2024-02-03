Kerem Aktürkoğlu'na Samsun'da destek!

Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ettiği maçın ardından taraftarlar son dönemde eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'na Samsun'da destek!
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03 Şubat 2024 12:22
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 90 dakika sona erdikten sonra Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Mutluluklarını tribünde bulunan taraftarlarla paylaşan oyuncular arasından en çok ilgi, Kerem Aktürkoğlu'naydı...

Son dönemde Sarı-Kırmızılı taraftarların eleştirisini alan Kerem, bu kez alkışlarla uğurlandı.

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